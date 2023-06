Segundo aquela agência de notícias, o ataque a Cartum foi mais um dos ataques aéreos feitos nas últimas horas, que já tinham provocado mais de 12 mortes num outro bairro da capital sudanesa e na cidade vizinha de Omdurman.

As autoridades sudanesas, que não identificam os responsáveis pelos ataques, referem que o alvo foi uma zona residencial do bairro de Yarmouk e que, além das vítimas mortais, o bombardeamento destruiu pelo menos 25 casas.

Desde o início do conflito, a 15 de abril, mais de 950 civis foram mortos e cerca de 4.750 ficaram feridos, segundo o último balanço fornecido pelo Sindicato dos Médicos do Sudão.

Apesar da pressão internacional sobre as partes em conflito para que seja declarado um cessar-fogo, os ataques contra civis não cessaram e tanto exército como as forças paramilitares recusam responsabilidades e trocam acusações.

Das negociações, que estão a ser mediadas pelos Estados Unidos da América e pela Arábia Saudita e que começaram em maio na cidade saudita de Jeddah, resultaram uma declaração de compromisso para proteção aos civis e a declaração de dois breves momentos de tréguas, repetidamente violados pelas partes beligerantes.

As hostilidades entre as partes eclodiram durante a discussão da integração das RSF nas forças armadas do Sudão, uma parte fundamental de um acordo assinado em dezembro para formar um novo governo civil, depois da expulsão do ex-presidente Omar Hassan al-Bashir em 2019.

No entanto, a recusa do líder do RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, por descordo com as condições daquela reintegração, levou a conflitos que causaram atrasos na formação do governo de transição.

