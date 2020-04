Bolsonaro demite chefe da Polícia Federal e abre nova crise no Governo do Brasil

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, demitiu hoje o chefe da Polícia Federal do país, Maurício Leite Valeixo, perante a alegada discordância do ministro da Justiça, Sérgio Moro, desencadeando uma nova crise interna no Governo do país.