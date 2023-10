Às 09:30 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,42% para 441,95 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,37%, 0,31% e 0,24%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,50% e 0,22%, respetivamente.

Na mesma linha, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência de abertura, estando pelas 09:30 o principal índice, o PSI, a subir 0,69% para 5.864,74 pontos.

Na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina Wall Street encerrou em alta, com os investidores surpreendidos com a baixa dos rendimentos obrigacionistas e uma criação de emprego inferior às expectativas, o que alimenta esperanças de a Reserva Federal acabar com o endurecimento monetário.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,39%, o tecnológico Nasdaq ganhou 1,35% e o alargado S&P500 subiu 0,81%.

Desde o verão que as ações se confrontam com os crescentes rendimentos proporcionados pelos títulos da dívida pública federal. Estes rendimentos elevados minam as cotações das ações, ao atraírem o dinheiro que lá estava ou para lá se dirigia.

