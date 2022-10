O índice Hang Seng caiu até 6,5%, durante a sessão da tarde, para cerca de 15.150 pontos, o nível mais baixo desde a crise financeira global de 2008.

O gigante do comércio eletrónico chinês Alibaba Group caiu mais de 11%, para 61,75 dólares de Hong Kong, a cotação mais baixa de sempre. A Tencent Holdings, que detém o Wechat, a rede social e carteira digital mais usadas na China, caiu 10%, para 209 dólares de Hong Kong. O grupo de entregas ao domicilio Meituan caiu 14,5%, para 121 dólares de Hong Kong.

Também as principais construtoras da China registaram quedas de dois dígitos.

Xi Jinping garantiu um terceiro mandato como secretário-geral do Partido Comunista Chinês (PCC), no domingo, após o encerramento do 20.º Congresso do partido.

A nova formação do Comité Permanente do Politburo, a cúpula do poder no país asiático, passou a integrar quatro aliados seus e excluiu o primeiro-ministro, Li Keqiang, e o vice-primeiro-ministro Hu Chunhua.

Os dois eram vistos como os únicos representantes da fação do ex-presidente Hu Jintao, que foi no sábado aparentemente forçado a deixar o congresso, durante a sessão de encerramento.

Xi afastou assim do topo do poder os representantes da Liga da Juventude Comunista, considerada a fação mais liberal e pragmática da liderança do país.

O risco para as ações chinesas "deve permanecer elevado no curto prazo, possivelmente devido a preocupações dos investidores com a ausência de reformistas económicos, orientados para o mercado, na nova formação do Comité Permanente do Politburo", apontou o banco de investimento Goldman Sachs, numa nota enviada aos clientes.

Várias das reformas económicas lançadas por Xi Jinping, nos últimos meses, no âmbito da Campanha de Prosperidade Comum, reverteram décadas de liberalização económica, visando recuperar o que Xi designou como a "missão original" do Partido Comunista.

Na abertura do congresso, o líder chinês pediu "melhor regulação dos mecanismos de acumulação de riqueza" e a "prevenção da expansão desordenada do capital", sinalizando crescente escrutínio sobre o capital privado.

A queda do principal índice bolsista de Hong Kong acontece apesar de a economia chinesa ter crescido 3,9%, durante o terceiro trimestre do ano, superando as expetativas dos analistas, de acordo com dados oficiais hoje divulgados.

