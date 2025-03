O DAX 40 subia 3,4% hoje ao meio-dia para 23.079,69 pontos, impulsionado pelos ganhos dos bancos alemães e das ações do setor da Defesa e infraestruturas.

Na Alemanha, os democratas-cristãos e os sociais-democratas chegaram a acordo sobre um orçamento extraordinário de 500.000 milhões de euros para investimentos em infraestruturas e defesa, que abrirá uma exceção ao travão da dívida estabelecido pela Constituição alemã.

O acordo deve ser aprovado no Bundestag na próxima semana por uma maioria qualificada de dois terços.

Como a câmara baixa do Parlamento alemão foi formada no atual período eleitoral, antes das eleições de 23 de fevereiro, os democratas-cristãos e os sociais-democratas vão precisar do apoio dos Verdes ou dos Liberais.

Como se espera que o Estado alemão tenha de contrair mais empréstimos e emitir mais dívida para obter esse dinheiro, o rendimento das obrigações soberanas alemãs a dez anos subiu para 2,7%, o valor mais elevado desde novembro de 2023.

A empresa de materiais de construção Heidelberg Materials subiu 14,5% na Bolsa de Frankfurt ao meio-dia para 162,40 euros.

O Commerzbank ganhou 10% para 22,71 euros e o Deutsche Bank subiu 9,8% para 21,25 euros, impulsionado pela subida dos rendimentos das obrigações nos mercados.

A empresa de armamento Rheinmetall ganhou 4,4% para quase 1.200 euros, e a Siemens Energy, que inclui a Gamesa, subiu 9% para 55,72 euros.

A Hochtief, na qual a Acciona tem uma participação maioritária, ganhou 11,8% para 170,10 euros no índice do mercado médio MDAX.

A empresa imobiliária Vonovia caiu 6,1% para 27,45 euros, a empresa de telecomunicações Deutsche Telekom caiu 2,7% para 34,18 euros e a empresa de serviços de energia E.on perdeu 1,1% para 12,31 euros.

MC // MSF

Lusa/Fim