"Somos um Governo reformista. Obviamente que as reformas trazem sempre associadas alguma polémica de quem resiste à mudança. Mas, nós estamos firmes na nossa convicção da mudança que estamos a fazer para melhor, em cada uma das nossas ilhas", afirmou o presidente do Governo Regional dos Açores, em declarações à RTP Açores.

José Manuel Bolieiro falava no Corvo, onde visitou a estrutura de campanha que está a assegurar serviços de saúde aos utentes enquanto decorrer a empreitada de requalificação da Unidade de Saúde da mais pequena ilha açoriana.

"É um governo democrático, de bom diálogo e concertação. Mas, nós temos uma convicção profunda queremos fazer mudanças para melhor nos Açores e valorizar cada uma das nossas ilhas, sendo que a saúde é manifestamente a grande prioridade para que as populações sintam confiança na residência, mesmo que seja a ilha mais remota, como é o caso do Corvo, na Europa. E, nós estamos a garantir também esta estabilidade e esta confiança", vincou o governante.

José Manuel Bolieiro destacou a solução, encontrada em conjunto com as Forças Armadas, enquanto decorrer a requalificação da Unidade de Saúde do Corvo, numa "boa cooperação" também alargada à Santa Casa da Misericórdia e ao Eco Museu.

"Hoje vivemos um dia histórico. Mas, um dia histórico que tem uma história. Com este Governo nós asseguramos melhores e mais recursos humanos para o Serviço Regional de Saúde e na Unidade de Saúde de Ilha do Corvo", vincou o chefe do executivo açoriano, realçando que os corvinos vão ter, no futuro, ao seu dispor "instalações muito mais qualificadas".

O presidente do executivo açoriano sublinhou ainda que a Unidade de Saúde do Corvo soube "também informar o Governo Regional das necessidades e oportunidades de reforço dos meios técnicos".

"Aumentamos e melhoramos os equipamentos da Unidade de Saúde de Ilha. E, agora estamos a potenciar em obra a requalificação do edificado", acrescentou.

Para o presidente do Governo dos Açores, os habitantes da mais pequena ilha do arquipélago açoriano "têm hoje outro grau de confiança no acesso aos cuidados de saúde".

"Este é um percurso que estamos a realizar com a segurança do nosso objetivo e missão e sempre recetivos à opinião critica e à validação por parte do povo do que vamos fazendo e se o que estamos a fazer corresponde aos nossos objetivos, em termos de qualidade de bom serviço ao povo", afirmou.

