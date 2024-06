A descolagem do foguetão Atlas V, do fabricante norte-americano United Launch Alliance, com a nave Starliner acoplada no topo, ocorreu às 10:52 (15:52 em Lisboa) da base espacial de Cabo Canaveral, na Florida, Estados Unidos.

Na Starliner seguem rumo à EEI os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams, da agência espacial norte-americana (NASA).

A nave, que transporta uma nova bomba para o sistema de reciclagem da urina dos astronautas na EEI, para substituir a que deixou de funcionar, deverá acoplar à estação espacial às 17:15 de quinta-feira.

Butch Wilmore e Suni Williams vão estar na EEI uma semana e regressar à Terra na mesma nave.

A Boeing, que está a ser investigada por falhas de segurança nos seus aviões, quer demonstrar com este voo de teste tripulado que a Starliner é segura para iniciar operações regulares, embora com quatro anos de atraso face à empresa concorrente SpaceX, do magnata Elon Musk, que transporta astronautas da NASA para a EEI desde 2020.

Assim que a Starliner estiver totalmente operacional, a NASA pretende alternar entre os voos da SpaceX e da Boeing.

O lançamento do voo tripulado de teste da Starliner acontece após vários anos de sucessivos adiamentos e duas tentativas de descolagem canceladas no último momento devido a problemas técnicos.

No início de maio e no sábado passado, a descolagem foi cancelada à última hora quando os astronautas já estavam nos seus lugares e a nave estava cheia de combustível.

A Boeing prevê agora iniciar voos comerciais para a Estação Espacial Internacional em fevereiro de 2025 depois de concluído o processo de certificação.

ER // JMR

Lusa/Fim