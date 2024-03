"Estamos em boa forma", declarou hoje, após o anúncio da nova data do voo tripulado, o vice-presidente do Programa de Tripulação Comercial da Boeing, Mark Nappi, numa videoconferência, assinalando que a companhia está a cumprir com sucesso todos os testes necessários para o lançamento da Starliner, num foguetão da United Launch Alliance, a partir de Cabo Canaveral, na Florida, Estados Unidos.

O lançamento será feito após ter sofrido sucessivos adiamentos, o último dos quais no ano passado devido a problemas técnicos.

Se a Boeing for bem-sucedida nesta missão de teste, que levará a bordo dois astronautas da agência espacial norte-americana (NASA), a companhia poderá enviar o primeiro voo comercial da Starliner à Estação Espacial Internacional até dezembro depois de obtidas as devidas certificações.

Neste contexto, a Boeing tornar-se-á no segundo fornecedor da NASA para voos tripulados e de carga para a EEI, depois da SpaceX, empresa do magnata Elon Musk.

A nave Starliner é reutilizável e tem capacidade para transportar sete pessoas, mas as missões tripuladas encomendadas pela NASA à Boeing preveem quatro ou cinco astronautas.

