De acordo com a editora, "The Philosophy of Modern Song" reúne 60 ensaios que Bob Dylan tem vindo a escrever desde 2010 sobre o trabalho de composição de outros artistas, como Nina Simone, Hank Williams e Elvis Costello.

Em "The Philosophy of Modern Song", que integrará também 150 fotografias, Bob Dylan "dá uma aula sobre a arte e o ofício da composição de canções", com ensaios que, "sendo ostensivamente sobre música, são também meditações e reflexões sobre a condição humana", sublinha a editora.

Este será o primeiro livro de Bob Dylan em 18 anos, depois de ter publicado em 2004 o biográfico "Crónicas, volume 1".

Bob Dylan, 80 anos, figura incontornável da história da música popular norte-americana, soma quase 40 álbuns discográficos - o último dos quais editado em 2020 - e mais de 125 milhões de discos vendidos em todo o mundo.

Em 2016, foi distinguido com o Nobel da Literatura por, segundo a Academia Sueca, "ter criado novas expressões poéticas no âmbito da música norte-americana".

Alguma da obra literária do autor está publicada em Portugal, atualmente pela Relógio d'Água, nomeadamente o primeiro e único volume da autobiografia, "Crónicas", o livro de ficção experimental "Tarântula", de 1966, e os dois volumes de "Canções", 1962-1973 e 1974-2001.

