BNA disponibiliza carteira de títulos no valor de 350 milhões de dólares à taxa de 5,90%

O Banco Nacional de Angola (BNA) colocou no mercado Obrigações do Tesouro no valor de 350 milhões de dólares (324,8 milhões de euros), a adquirir em kwanzas, com uma taxa de juro ao ano de 5,90%.