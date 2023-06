Ao quarto dia de festival, prevê-se que a chuva dê tréguas e que o Primavera Sound no Porto proporcione um dia seco aos milhares que por estes dias têm rumado ao recinto, que abre este ano pela última vez às 16:00.

A música começa a ouvir-se pelas 16:30, com os Wolf Manhattan no palco principal, batizado Porto. É por esse palco que hoje vão passar também Yard Act, Sparks, Halsey e Blur, que voltam ao festival onde atuaram em 2013.

Além do palco principal, o recinto tem mais três palcos exteriores -- Vodafone, Super Bock e Plenitude - e um interior - Bits.

O Vodafone irá acolher os concertos de Unsafe Space Garden, Israel Fernández y Diego del Morao, Karate, New Order e Unwound.

Pelo palco Super Bock passam Isa Leen, Nation of Language, Yves Tumor e Marina Herlop, e pelo Plenitude Pup, Flowerovlove, Julia Holter, OFF! E Drain Gang.

Já no Bits, onde há música até às 06:00 de domingo, vão atuar Chima Isaaro, Isabella Lovestory, Verraco, Nick León e Daphni.

O festival Primavera Sound no Porto, que se realizou pela primeira vez em 2012, passou este ano a ocupar um espaço maior no Parque da Cidade e dura quatro dias, em vez dos habituais três, como forma de comemorar as dez edições.

Além de uma nova disposição dos palcos, a organização aumentou a zona de restauração e criou mais áreas de casa de banho.

Todas as informações sobre bilhetes, horários de concertos e dos transportes públicos e outras podem ser consultadas 'online', no 'site' oficial do festival, em https://www.primaverasound.com/pt/porto.

JRS // TDI

Lusa/Fim