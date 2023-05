Bloco de Partos do Hospital de Santarém encerrado até às 08:30 de sexta-feira

O Serviço de Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e o Bloco de Partos do Hospital Distrital de Santarém (HDS) estão encerrados entre as 00:00 de hoje e as 08:30 de sexta-feira, "devido a equipa médica incompleta", revelou a unidade de saúde.