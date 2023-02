Em dois telefonemas, Blinken reiterou o empenho de Washington numa "solução de dois Estados" e a "oposição a políticas que ponham em risco a sua viabilidade", disse o porta-voz do responsável norte-americano, Ned Price.

"O secretário de Estado salientou a necessidade urgente de israelitas e palestinianos tomarem medidas para restaurarem a calma", acrescentou em comunicado.

Além disso, sublinhou a forte oposição de Washington a "medidas unilaterais que levem a uma nova escalada de tensões".

Há uma semana, o gabinete de segurança de Israel anunciou que legalizaria nove colonatos na Cisjordânia ocupada, após uma série de ataques em Jerusalém Oriental, numa decisão criticada por Paris, Londres, Berlim, Roma, mas também por Washington.

Os Estados Unidos estão "profundamente chocados" com a decisão, reagiu na quinta-feira a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

No entanto, Washington opõe-se a qualquer resolução do Conselho de Segurança da ONU para exigir a Israel que ponha fim aos colonatos nos territórios ocupados.

Na conversa telefónica de sábado, Blinken e Abbas discutiram ainda medidas para "melhorar a qualidade de vida dos palestinianos, a sua segurança e liberdade", de acordo com Ned Price.

Já com Netanyahu, Antony Blinken debateu "as ameaças colocadas pelo Irão" e recordou o "compromisso inabalável" dos Estados Unidos para com a segurança de Israel.

CAD (MYMM) // CAD

Lusa/Fim