"O que estamos a assistir agora é que o horizonte dos palestinianos está a diminuir quando deveria estar a expandir-se e isso é algo que tem de mudar", afirmou Blinken, que se reuniu hoje com Abbas em Ramallah, na Cisjordânia, num contexto de agravamento do clima de tensão entre israelitas e palestinianos.

Nos últimos dias, pelo menos dois novos episódios de violência foram registados na região: um ataque armado contra uma sinagoga em Jerusalém Oriental e confrontos com o exército israelita durante uma missão num campo de refugiados na cidade de Jenin, na Cisjordânia. Nos dois casos, foram registadas várias mortes.

"Em primeiro lugar, acreditamos que é importante tomar medidas para diminuir a violência, para parar a violência, para reduzir as tensões e tentar criar as bases para um futuro mais positivo", acrescentou o chefe da diplomacia norte-americana, numa conferência de imprensa conjunta com o líder da ANP.

O secretário de Estado norte-americano insistiu na solução de dois Estados para o conflito como a única forma de israelitas e palestinianos obterem "democracia, oportunidade e dignidade" em igual medida.

Sobre essa questão, Blinken referiu que os Estados Unidos se opõem a "qualquer ação de qualquer uma das partes que torne esse objetivo mais ilusório, mais distante".

Blinken pormenorizou uma série de políticas problemáticas, especialmente do Governo israelita, como a expansão e legalização de novos colonatos na Cisjordânia, demolições e despejos de casas e alterações do estatuto em lugares sagrados.

Nesse sentido, o representante norte-americano exortou ambas as partes a "condenar inequivocamente qualquer ato de violência, independentemente da vítima ou do atacante" e alertou para o perigo de "incitamento à intolerância e à violência", sem fazer referências específicas.

O encontro de Blinken com o líder palestiniano na Cisjordânia ocupada é a última etapa de uma pequena digressão ao Médio Oriente, que começou domingo no Egito, continuou segunda-feira em Israel e terminará hoje na Cisjordânia.

Na segunda-feira, Blinken reuniu-se com o Governo israelita, em Jerusalém, onde destacou a necessidade de reduzir a escalada de violência na região, que, na semana passada, provocou mais de 20 mortos e desencadeou fortes medidas tanto do executivo israelita de direita chefiado por Benjamin Netanyahu como pela liderança palestiniana.

Hoje, em Ramallah, Blinken também fez referência à necessidade de fortalecer e reforçar a ANP como parte do processo para lançar as bases para um Estado palestiniano democrático e destacou a intenção dos Estados Unidos de "restabelecer" e "reconstruir" a relação com o Governo palestiniano.

Abbas, por sua vez, disse a Blinken que a ANP "responsabiliza o Governo israelita" pela recente escalada de violência na região e referiu que as ações de Telavive "minam a solução de dois Estados".

Além disso, enfatizou que as decisões tomadas nos últimos dias - que incluem a interrupção da coordenação de segurança com Israel - visam "proteger os interesses" do povo palestiniano depois de "ter esgotado todas as vias" com o Governo israelita.

Nas relações bilaterais com Washington, e após vários anos de altos e baixos, o presidente da Autoridade Palestiniana manifestou vontade de "trabalhar em conjunto" com o apoio da comunidade internacional para "restaurar o diálogo político com o objetivo de acabar com a ocupação israelita".

