O chefe da diplomacia norte-americana falava à rede televisiva CNN internacional no mesmo dia em que o grupo movimento islamita palestiniano Hamas deu a sua resposta afirmativa aos mediadores (EUA, Egipto e Qatar) em Doha relativamente à proposta de acordo, mas quando o pacto ainda não tinha sido oficialmente anunciado.

As partes teriam concordado com a retirada progressiva das tropas israelitas da cidade de Rafah, no sul, na fronteira com o Egito, na primeira fase. Na segunda e na terceira fases, Israel e o Hamas negociariam a saída das tropas do corredor Filadélfia.

MYMM // PDF

Lusa/Fim