"Em primeiro lugar, permitam-me que diga que estou confiante de que estamos na fase final de um acordo de cessar-fogo para o Líbano. Ainda não chegámos a esse ponto, mas penso que estamos na fase final", afirmou Antony Blinken, numa conferência de imprensa após uma cimeira dos chefes da diplomacia do G7 (grupo das sete maiores economias mundiais) que decorreu hoje e segunda-feira em Itália.

As observações de Blinken aludem a um esperado cessar-fogo entre o Governo de Israel e a milícia xiita Hezbollah no Líbano, na sequência da intensificação dos bombardeamentos e da incursão terrestre pelas forças israelitas nos últimos dois meses.

Blinken sublinhou que esse cessar-fogo no Líbano ajudaria a pôr fim ao conflito na Faixa de Gaza, entre Israel e o grupo extremista palestiniano Hamas.

Hoje à noite, os ataques israelitas atingiram o centro de Beirute, pouco depois de os israelitas terem apelado à evacuação de quatro zonas da capital libanesa, informou a agência oficial Ani.

Segundo testemunhas, os apelos provocaram o pânico nos bairros mais movimentados da cidade, com os automobilistas a buzinarem para fugirem o mais rapidamente possível.

Um primeiro ataque, ao início da tarde, no bairro de Noueiri, causou sete mortos e 37 feridos, segundo o Ministério da Saúde libanês.

O mesmo bairro foi depois alvo de outros dois ataques e uma zona próxima, Barbour, foi alvo de um ataque que matou três pessoas e feriu dez, segundo o ministério.

Ao mesmo tempo, os subúrbios do sul de Beirute, um reduto do Hezbollah, foram alvo de fortes bombardeamentos após os apelos israelitas à evacuação, de acordo com as imagens da AFPTV.

Os ataques também visaram o sul e o leste do Líbano.

Os ataques ocorreram no momento em que o gabinete de segurança de Israel está reunido para decidir sobre um acordo de cessar-fogo no Líbano.

O exército israelita emitiu hoje avisos de evacuação de quatro zonas no centro de Beirute onde disse que o grupo xiita pró-iraniano Hezbollah tem as suas infraestruturas.

"Para a vossa segurança e a dos vossos familiares, devem evacuar imediatamente estes edifícios e os que lhes são adjacentes e afastar-se pelo menos 500 metros", declarou o porta-voz do exército em árabe, Avichay Adraee nas redes sociais.

O porta-voz publicou também mapas que mostravam a localização de quatro edifícios, incluindo um em Ras Beirute, segundo a agência francesa AFP.

O Hezbollah abriu a frente do sul do Líbano contra Israel em outubro de 2023, no dia seguinte ao início da guerra em Gaza, em apoio ao seu aliado palestiniano Hamas.

Em setembro passado, os confrontos transformaram-se em guerra aberta, com Israel a lançar uma forte campanha de bombardeamentos no Líbano e a matar o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e vários altos funcionários.

Segundo o Ministério da Saúde libanês, pelo menos 3.799 pessoas foram mortas no país desde outubro de 2023, a maioria das quais desde que a violência se intensificou em setembro.

