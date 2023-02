"Estamos profundamente preocupados com a decisão de Israel ontem [domingo] de avançar com a construção de até 10.000 casas e iniciar o processo para legalizar nove colonatos na Cisjordânia que antes eram considerados ilegais pela lei israelita", afirmou em comunicado.

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos sustentou que essas medidas unilaterais "exacerbam as tensões e minam a possibilidade de uma solução de dois Estados" para o conflito israelo-palestiniano.

Blinken, que viajou para Jerusalém no final de janeiro para tentar diminuir as tensões entre israelitas e palestinianos, alertou que minar a solução de dois estados "é prejudicial a longo prazo para a segurança de Israel e a sua identidade como um estado judaico", bem como para a "prosperidade, liberdade e dignidade" de ambos os povos.

"Pedimos a todas as partes que evitem novas ações que possam aumentar ainda mais as tensões na região e tomem medidas que melhorem o bem-estar do povo palestiniano", acrescentou.

O Governo de Israel anunciou a regularização de nove colonatos construídos na Cisjordânia ocupada sem autorização do Estado, medida apresentada como resposta a um ataque em Jerusalém no dia 10 em que um palestiniano atropelou e matou três israelitas.

Embora todos os colonatos na Cisjordânia sejam ilegais sob a lei internacional, alguns - geralmente os menores e mais improvisados ??- são considerados ilegais até mesmo por Israel, não tendo sido aprovados ou construídos através dos procedimentos burocráticos necessários.

Essas medidas enquadram-se na escalada de violência na região, que já deixou mais de 50 mortos este ano, na maioria palestinianos na Cisjordânia ocupada.

Muitas dessas mortes ocorreram durante incursões militares israelitas no território da Cisjordânia, que frequentemente desencadeiam confrontos armados com milicianos locais.

Além da reação de Antony Blinken, também o alto representante para a política externa da União Europeia (EU), Josep Borrell, condenou hoje a legalização dos colonatos.

"De novo, o Governo israelita anunciou ontem [domingo] a legalização conforme à lei israelita de nove colonatos e condeno esta decisão. Infelizmente, esta é uma tendência desde há anos", considerou Borrell em conferência de imprensa após abordar em Bruxelas a situação no Médio Oriente com o chefe da diplomacia da Arábia Saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, e o secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit.

HB (PCR) // PDF

Lusa/Fim