"Boa conversa ontem [sexta-feira] com o Presidente [Mahmoud] Abbas. Reiterei-lhe o nosso compromisso com uma solução de dois Estados e sublinhei a necessidade de todas as partes reduzirem a tensão na Cisjordânia", publicou Blinken no Twitter.

Na sexta-feira, Abbas falou com Blinken e pediu-lhe para "obrigar" Israel a parar os ataques contra palestinianos na Cisjordânia, como "bloqueios, execuções extrajudiciais, demolições de casas e construção de colonatos", segundo a agência de notícias palestiniana WAFA.

A menção do chefe da diplomacia norte-americana à solução de dois Estados não é gratuita, já que depois das eleições de 01 de novembro, Benjamin Netanyahu deverá liderar o governo de coligação mais à direita da história de Israel.

Netanyahu enviou hoje convites aos líderes dos partidos que pretende incluir na sua coligação para realizar reuniões individuais na segunda-feira em Jerusalém, segundo a imprensa israelita, citando fontes do partido de Netanyahu, o Likud.

Entre eles está Itamar Ben Gvir, líder do partido de extrema-direita Otzma Yehudit, Força Judia, embora não sejam esperadas negociações oficiais. Os partidos que apoiam Netanyahu conquistaram 64 dos 120 lugares no Knesset, o parlamento israelita.

