Em abril, a banda já tinha desvendado um primeiro 'single' do disco que vai ser lançado no próximo ano, também no contexto dos 30 anos de existência do grupo de "Atom Bride Theme".

No anúncio do concerto feito hoje são ainda prometidas mais novidades para o futuro, "como raridades nunca editadas". Até lá, o grupo tem já agendado concerto no dia 13 de julho deste ano no festival Alive, em Oeiras.

Os Blasted Mechanism surgiram em 1995 na cena musical portuguesa, estreando-se nas edições com o EP "Balayashi", este mês editado nas plataformas digitais.

A banda é atualmente composta por Valdjiu, Guitshu, Fred Stone, Ary e Riic Wolf, tendo sofrido já várias alterações de elementos desde o começo.

Com mais de uma dezena de discos editados, a banda conquistou um Globo de Ouro SIC/Caras para melhor banda portuguesa, em 2006, foi distinguida com três nomeações para o MTV Best Portuguese Act, e uma passagem, em 2020, pelo Festival RTP da Canção.

Entre as várias atuações refira-se a sua participação, em 2010, no emblemático festival de Glastonbury, em Somerset, em Inglaterra.

Os bilhetes para o concerto de 12 de abril de 2025 estão já à venda, com valores entre os 25 e os 35 euros.

