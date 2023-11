"No ano em que o Festival faz 60 anos a RTP convidou 14 autores e os restantes 6 foram escolhidos através da Livre Submissão de Canções que esteve aberta ao público entre 07 de agosto e 15 de outubro", lê-se num comunicado hoje divulgado pela estação pública.

Este ano, a RTP convidou a comporem canções Bispo, Buba Espinho, Cristina Clara, Huca, Iolanda, João Borsch, Leo Middea, Maria João, Mila Dores, Nena, Noble, No Maka (Emanuel Oliveira e Duarte Carvalho), Perpétua e Silk Nobre.

Os cinco compositores escolhidos através de concurso são FILIPA, João Couto, LEFT., MELA, Rita Onofre e Rita Rocha.

A 58.ª edição do Festival da Canção irá decorrer em fevereiro e março de 2024, repartida, como habitualmente, em duas semifinais e final.

O tema vencedor do Festival da Canção irá representar Portugal no 68.º Festival Eurovisão da Canção, que irá acontecer em Malmo, na Suécia, em maio de 2024, 50 anos depois da primeira vitória daquele país com o tema "Waterloo", dos ABBA.

A Suécia venceu em maio o 67.º Festival Eurovisão da Canção, que foi disputado em Liverpool, no Reino Unido, com o tema "Tattoo", interpretado por Loreen, que já tinha conquistado o primeiro lugar no Festival da Eurovisão da Canção em 2012, com "Euphoria".

Esta foi a sétima vez que a Suécia vence o Festival Eurovisão da Canção, depois dos triunfos em 1974, 1984, 1991, 1999, 2012 e 2015.

Portugal ficou este ano em 23.º lugar, com Mimicat e a canção "Ai coração".

Portugal venceu pela primeira e única vez o concurso em 2017, com o tema "Amar pelos dois", interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, a competição.

