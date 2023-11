"Vivemos num mundo a braços com problemas de dramaticidade crescente, que põem em causa a habitabilidade do nosso planeta, com as suas consequências na alteração do clima, no aumento da frequência e dimensão dos desastres naturais que causam a desertificação e a poluição generalizada e levam à destruição dos meios de subsistência", disse José Ornelas, na abertura da Assembleia Plenária da CEP.

Também, "a proliferação de conflitos e guerras, um pouco por todo o mundo, agrava dramaticamente este quadro, destruindo sistemática e selvaticamente cidades inteiras, culturas agrícolas e bens essenciais à vida. E, como sempre, são os mais pobres que sofrem, de modo mais atroz, as consequências destes desmandos da razão, do bom senso e da noção básica da justiça e do humanismo", afirmou o bispo de Leiria-Fátima.

"A somar às guerras em curso em tantas partes do mundo, com a atenção fixada na bárbara invasão da Ucrânia, a nova e cruenta guerra entre Israel e o Hamas surge com um novo e extremamente preocupante foco de destruição que parece querer fazer-nos habituar a imagens que pensaríamos ter ultrapassado há muito: mulheres e crianças mortas e feridas aos milhares, destruição de cidades e interdição de acesso aos mais elementares meios de subsistência de populações inteiras", acrescentou.

Para José Ornelas, perante a situação que se vive no conflito, "é preciso dizer que não vale tudo, nem mesmo na guerra, que não se podem usar vidas inocentes como reféns, como escudos ou como objetos de represália e de vingança. É preciso parar, antes de somar novas razões aos ódios e agravos já presentes que só levam a maior destruição e morte".

Lembrando os sucessivos apelos à paz feitos pelo Papa Francisco desde o início desta fase do conflito entre Israel e o Hamas, o presidente da CEP afirmou que, "para além dos credos concretos de cada um, Deus chama seus filhos e filhas aqueles que se parecem com Ele, que têm a coragem para criar uma cultura diferente, para mover vontades, ultrapassar preconceitos e ódios e construir a paz. É desses que nasce o compromisso incondicional pela recusa da violência e pela aposta no caminho da justiça e da dignidade que são os pressupostos da paz".

Os bispos católicos portugueses estão reunidos em Fátima até à próxima quinta-feira, com a análise da situação social, as dificuldades das instituições de solidariedade social e a questão dos abusos no seio da Igreja a serem temas em cima da mesa de trabalhos desta sessão da Assembleia Plenária da CEP.

JLG // ZO

