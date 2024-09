No final da missa internacional da peregrinação de setembro ao Santuário de Fátima, o também presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) pediu, também, orações pela paz, em particular na Terra Santa, Ucrânia, Sudão e Iémen e "pelas crianças e velhos inocentes que neste momento estão privadas das necessidades mais básicas".

Já na noite de quinta-feira, o bispo de Beja, Fernando Paiva, que presidiu à peregrinação, lembrou os que "vivem a angústia do sofrimento provocado pela guerra, na Terra Santa, na Ucrânia e noutros locais" e pediu aos católicos presentes a oração do rosário pela paz.

A peregrinação internacional que hoje terminou em Fátima evocou a quinta aparição de Nossa Senhora aos três pastorinhos, em 13 de setembro de 1917.

Segundo informação do Santuário de Fátima, terão estado presentes peregrinos de Portugal, África do Sul, Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, China, Croácia, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, Filipinos, França, Haiti, Itália, Irlanda, Malta, México, Paraguai, Polónia, Porto Rico, Reino Unido e Senegal e Vietname.

JLG // CMP

Lusa/Fim