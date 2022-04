A empresa espanhola informa, em comunicado, que os voos Madeira-Marraqueche-Menara vão realizar-se todas as quintas-feiras e domingos, partindo do Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo às 09:20, com regresso de Marrocos às 17:35.

"Os trajetos serão efetuados a bordo de um ATR-72, com capacidade para 72 passageiros, nos quais se mantém o elevado nível de serviço aos passageiros da companhia aérea, com um menu de cortesia e uma moderna plataforma de entretenimento de bordo com grande variedade de conteúdos", refere.

A Binter programou também três novas rotas com as Canárias -- Lanzarote, Fuerteventura e Tenerife Sul -- e vai reforçar as conexões com Gran Canária durante a época de verão.

Os voos para Fuerteventura e Lanzarote começam em 02 de julho e serão operados todos os sábados, enquanto a ligação com Tenerife Sul vai realizar-se à segunda-feira e à quarta-feira, a partir de 04 de julho.

"Da mesma forma, a companhia também reforçará os seus voos com a rota já operacional com Gran Canária durante os meses de julho e setembro, para que assim comece a operar ligações com a ilha todos os dias da semana", indica a empresa espanhola.

Os voos diretos para o aeroporto Tenerife Norte mantêm-se à terça-feira e sábado.

A Binter sublinha também que "quase duplicou" a sua programação na Madeira para a época de verão, com uma oferta superior a 100.000 lugares, mais 38% do que no ano passado.

