Após ter conquistado três medalhas de ouro e uma de prata nos Jogos Olímpicos Paris2024, Biles concorre a um quatro prémio de atleta do ano, depois das vitórias em 2017, 2019 e 2020, além de ter vencido o prémio para o regresso do ano em 2024.

A neerlandesa Sifan Hassan, bronze nos 5.000 metros e 10.000 metros e ouro na maratona de Paris2024, estreia-se nas nomeadas, assim a tenista bielorrussa Aryna Sabalaneka, que venceu o Open da Austrália e o Open dos Estados Unidos.

A norte-americana Sydney McLaughlin-Levrone, que venceu os 400 metros barreiras com recorde do mundo em Paris2024, a queniana Faith Kipyegon, primeira mulher a conseguir três títulos olímpicos consecutivos nos 1.500 metros, e a espanhola Aitana Bonmatí, melhor futebolista de 2024, são as outras nomeadas.

No prémio masculino, do qual está de fora o tenista italiano Jannik Sinner, após ter sido suspenso por doping, o nadador Léon Marchand é um dos favoritos, depois de ter conquistado quatro títulos em Paris2024, algo que nunca tinha sido alcançado por um francês.

Armand Duplantis, campeão olímpico do salto com vara, com mais um recorde do mundo, que já melhorou duas vezes desde Paris2024, e Tadej Pogacar, que conquistou uma quase inédita 'tripla coroa' com as vitórias na Volta a Itália, Volta a França e campeonato do mundo, são os outros dois grandes candidatos.

O neerlandês Max Verstappen, quatro vezes campeão do mundo de Fórmula 1, e o espanhol Carlos Alcaraz, que venceu Roland Garros e Wimbledon, são os outros dois nomeados a este prémio.

Os Boston Celtics, que, com o basquetebolista português Neemias Queta, conquistaram o título da NBA, a McLaren, que ergueu o título de construtores de Fórmula 1, e a seleção masculina de basquetebol dos Estados Unidos, campeã olímpica, fazem parte da lista de candidatos à equipa do ano.

Entre os nomeados estão ainda três equipas de futebol: a feminina do FC Barcelona, na qual atua Kika Nazareth, a masculina do Real Madrid e a seleção masculina de Espanha.

O japonês Yuto Horigome (skate), as norte-americanas Chloe Kim (snowboard) e Caroline Marks (surf), a polaca Alaksandra Miroslaw (escalada), o britânico Tom Pidcock (BTT) e a australiana Arisa Trew (skate) são os nomeados para melhor atleta de desportos de ação.

Na categoria de regresso do ano estão nomeados a brasileira Rebeca Andrade (ginástica), o norte-americano Caeleb Dressel (natação), a suíça Lara Gut-Behrami (esqui alpino), o espanhol Marc Márquez (motociclismo), a australiana Ariarne Titmus (natação) e o indiano Rishabh Pant (críquete).

A suíça Catherine Debrunner (atletismo), o japonês Tokito Oda (ténis), a espanhol Teresa Perales (natação), a norte-americana Matt Stutzman (tiro com arco) e as chinesas Yuyan Jiang (natação) e Zimo Qu (badminton) são os candidatos finais ao prémio para desporto para pessoas com deficiência.

A equipa de futebol alemã Bayer Leverkusen está nomeada para revelação do ano, assim como Julien Alfred (atletismo), de Saint Lucia, a canadiana Summer McIntosh (natação), Letsile Tebogo (atletismo), do Botswana, o francês Victor Wembanyama (basquetebol) e o espanhol Lamine Yamal (futebol).

A gala de entrega dos Prémios Laureus está marcada para 21 de abril, em Madrid.

