Em comunicado, o município acrescenta que o festival terá início a 04 de novembro, com "O Blues vai à escola", iniciativa que conta com um quarteto dirigido por Budda Guedes, que apresenta aos alunos das secundárias da cidade "o blues ao vivo e feito na hora".

Esta atividade repete-se nos dias 06 e 07 de novembro.

Em estreia, nesta edição, o festival terá uma feira de instrumento, no centro comercial Arcada Nova, nos dias 04 e 05 de novembro, que juntará vários construtores nacionais para mostrarem as suas criações.

Os destaques da programação vão para os concertos que terão lugar no Altice Forum Braga, com o norte-americano Big Daddy Wilson (08 de novembro), Portuguese Blues Reunion com Paulo Gonzo, João Cabeleira & Budda Guedes (09 de novembro) e Ten Years After (10 de novembro).

O músico Tim, dos Xutos e Pontapés, é o convidado desta edição do programa "Vamos Falar de Blues", que terá lugar no Cineplace do Nova Arcada, no dia 05 de novembro.

