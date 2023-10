Durante a sua visita a Telavive, Biden disse que ainda esta semana iria pedir ao Congresso dos EUA um pacote de ajuda "sem precedentes" para ajudar Israel a lidar com as consequências do ataque de 07 de outubro por parte do grupo islamita Hamas.

Sobre o ataque ao hospital em Gaza, que o Hamas acusa Israel de ter executado, matando centenas de pessoas, Biden disse que os dados que lhe foram apresentados pela sua equipa exoneram Israel de culpas.

Questionado pelos jornalistas por que razão não acreditava que Israel fosse o responsável pelo ataque, como acusa o grupo islamita Hamas, Biden referiu "dados apresentados pelo Departamento de Defesa" para sustentar a sua posição.

