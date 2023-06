"Ainda temos muito trabalho pela frente, mas este acordo é um passo em frente fundamental e recorda-nos o que é possível fazer quando agimos no melhor interesse do nosso país", afirmou Joe Biden, num comunicado divulgado na quinta-feira à noite, pouco depois da votação na câmara alta do acordo que evita a entrada em incumprimento da dívida do país.

O responsável agradeceu aos líderes partidários por terem conseguido que a medida fosse aprovada rapidamente e indicou que vai falar à população durante o dia de hoje.

Com 63 votos a favor e 36 contra, o projeto de lei passou, na quinta-feira, o último obstáculo legislativo antes de chegar à Sala Oval para ser assinado pelo Presidente.

O projeto de lei foi aprovado pelo Senado um dia depois de a câmara baixa, controlada pelos republicanos, ter dado a aprovação a quatro dias antes do prazo estabelecido pelo Departamento do Tesouro para que os EUA pudessem entrar em incumprimento da dívida do país.

Na mensagem, Biden reconheceu que o acordo entre a Casa Branca e os republicanos, alcançado no fim de semana, não inclui "tudo o que cada uma das partes queria", mas é "uma grande vitória para a economia e para o povo americano".

A medida suspende o teto da dívida durante os próximos dois anos, até depois das eleições presidenciais de novembro de 2024.

Em contrapartida, prevê limites para as despesas com programas financiados pelo Congresso em áreas como os cuidados de saúde, a educação, a justiça e a proteção ambiental, entre outros.

A aprovação nas câmaras do Congresso (Câmara dos Representantes e Senado) foi crucial para que o país não entrasse em incumprimento da dívida pública, depois de o teto da dívida, o limite legal do dinheiro que os EUA podem pedir emprestado para cumprir compromissos, ter sido atingido em janeiro passado.

