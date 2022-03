"Eu estava a expressar a indignação moral que sentia em relação a essa pessoa. Não articulei uma mudança política", referiu.

Joe Biden acrescentou ainda que não está preocupado com o facto dos seus comentários, proferidos no sábado durante uma viagem à Polónia, aumentarem as tensões no conflito na Ucrânia.

