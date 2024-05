O anúncio desta visita oficial foi feito pelo gabinete do Presidente francês, Emannuel Macron, segundo noticia a agência AP.

De acordo com a nota, os dois presidentes irão reunir-se no dia 08 de junho, dois dias (06 de junho) após as celebrações do 80.º aniversário do desembarque das tropas aliadas na zona francesa da Normandia durante a II Guerra Mundial, que ficou conhecido com o Dia D.

Tendo em conta que a guerra regressou ao continente europeu, 80 anos depois, Biden e Macron irão discutir "a necessidade de um apoio inabalável e de longo prazo à Ucrânia".

As comemorações do 80.º aniversário do Dia D vão atrair na próxima semana à Normandia 25 chefes de Estado e de Governo, assim como dezenas de veteranos da II Guerra Mundial, de forma a homenagear os quase 160 mil soldados da Grã Bretanha, dos Estados Unidos, do Canadá, e de outras nações aliadas, que desembarcaram em 06 de junho de 1944.

Um dos convidados que deverá estar presente é o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, que esteve recentemente em Portugal.

Este encontro entre Biden e Macron antecipa também a Cimeira do G7, que reúne no próximo mês as principais potências mundiais e a Cimeira da NATO, que decorre em Washington, em julho.

Segundo indica a nota da presidência francesa, as discussões vão incidir também sobre as questões do clima e no fortalecimento da cooperação bilateral em matérias de Economia, Espaço e Energia Nuclear.

