"No próximo ano tenho esperança de que a nossa parceria será mais aprofundada, assim como a amizade entre nossos povos, à medida que avançamos na nossa visão comum de um mundo pacífico, seguro e próspero", referiu Joe Biden, citado num comunicado da Presidência moçambicana.

Segundo o chefe de Estado norte-americano, como membros do Conselho de Segurança da ONU, Moçambique e Estados Unidos têm estado a trabalhar juntos para alcançar a paz global e proteger os valores comuns, incluindo a soberania, a liberdade e a democracia.

"Juntos enfrentamos desafios regionais e globais, incluindo o terrorismo, mudanças climáticas e insegurança na saúde. Também aumentamos nossos níveis de comércio e investimentos bilaterais para promover o crescimento económico inclusivo para os nossos dois países", acrescenta Biden.

Moçambique celebrou no domingo 48 anos após a proclamação da independência em 1975 pelo então Presidente Samora Machel, após uma luta armada de libertação contra o regime colonial português que começou em 1964.

Os Estados Unidos da América (EUA) já tinham assinalado, no sábado, a data com uma mensagem do porta-voz do secretário de Estado, Antony Blinken, que realçou o crescimento das relações entre os dois países.

"Estendo as minhas felicitações ao povo de Moçambique no momento em que celebram o aniversário da independência do vosso país. Nos últimos 48 anos, as nossas relações cresceram para refletir o nosso compromisso comum de alcançar a paz e a estabilidade sustentáveis que todos os moçambicanos merecem", lê-se na nota oficial publicada na página do Departamento de Estado.

