"Farei o que for preciso e enquanto for preciso para apoiar o vosso Estado e os vossos líderes locais enquanto recuperam e reconstroem. E vocês vão recuperar e reconstruir", afirmou o presidente dos EUA em visita ao Kentucky, o estado mais afetado pelas tempestades.

Biden observou no local a devastação que tornou irreconhecíveis as cidades de Dawson Springs e Mayfield, onde tentou reconfortar os desalojados, e apelou à união de esforços afirmando que este tipo de tragédia "ou une as pessoas, ou as separa".

"Não há tornados vermelhos e tornados azuis", disse o presidente dos EUA, referindo-se às cores identificadoras de republicanos e democratas, durante a vista a um condado fortemente conservador, onde Donald Trump venceu, em 2020, por uma margem de quase quatro para um.

Em Dawson Springs, o presidente norte-americano caminhou sobre destroços de casas reduzidas a escombros e árvores arrancadas, ao som das máquinas pesadas envolvidas nas operações de limpeza, e deteve-se a falar com algumas vítimas da tempestade.

Antes, em Mayfield, deu as mãos ao presidente executivo do condado de Graves e a um padre, em oração pelas vítimas, e revelou-se "impressionado como toda a gente está a trabalhar junta na recuperação" daquela cidade.

Mais de 30 tornados devastaram, no final da última semana, o Kentucky e sete outros Estados, causando a morte de pelo menos oito pessoas e deixando milhares de pessoas desalojadas ou sem energia elétrica.

Para além das mortes no Kentucky, os tornados mataram também pelo menos seis pessoas no Illinois, onde foi atingido o centro de distribuição da gigante do retalho Amazon.

Quatro pessoas morreram ainda no Tennessee, duas no Arkansas, onde foi destruído um lar de idosos, e duas no Missouri, devido à passagem dos tornados.

