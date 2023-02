Joe Biden, que está hoje em Varsóvia depois de ter feito, na segunda-feira, uma visita surpresa a Kiev, descreveu a NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) como sendo, "provavelmente, a aliança mais importante da História" e sublinhou a sua força apesar das esperanças do Presidente russo, Vladimir Putin, de que a organização se desmoronasse com a guerra na Ucrânia.

O chefe de Estado norte-americano defendeu ainda - na abertura de uma reunião com o Presidente polaco, Andrzej Duda, no âmbito de uma série de consultas com aliados para se preparar para uma fase mais complicada da guerra na Ucrânia - que ter segurança na Europa é imprescindível.

"Temos de ter segurança na Europa", disse, no palácio presidencial de Varsóvia.

"É tão básico, tão simples, tão consequente", acrescentou, elogiando ainda o apoio "verdadeiramente extraordinário" prestado à Ucrânia e aos ucranianos pela Polónia.

Por seu lado, Andrzej Duda elogiou a viagem do Presidente dos EUA, considerando-a "espetacular" já que "elevou o moral dos defensores da Ucrânia" e considerou que, "graças a Joe Biden, vimos que a América é capaz de garantir a ordem mundial".

Esta é a segunda visita oficial de Biden à Polónia nos últimos 12 meses, estando previsto que faça um discurso político à tarde.

Na quarta-feira, o Presidente norte-americano deverá reunir-se, em Varsóvia, com os chefes de Estado e de governo de nove países do flanco leste da NATO, que ficam geograficamente mais próximos da Rússia.

O discurso de hoje à tarde também deverá ser visto como uma "resposta" à intervenção feita pelo Presidente russo esta manhã, na qual Vladimir Putin declarou ser "impossível derrotar a Rússia no campo de batalha" e retirou o país dos acordos de limitação de armas nucleares.

