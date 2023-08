"Felicitações ao povo de Guatemala por uma segunda volta eleitoral justa e pacífica e a Bernardo Arévalo de León pela sua eleição como o próximo Presidente da Guatemala", disse o chefe de Estado norte-americano nas redes sociais.

Biden acrescentou que espera trabalhar com Arévalo "para promover a prosperidade e a segurança" no país.

Arévalo de León, do grupo progressista Movimento Semente, venceu as eleições de domingo com 59% dos votos, contra 37% obtidos pela candidata do partido Unidade Nacional de Esperança (UNE), a ex-primeira-dama Sandra Torres.

No entanto, Torres ainda não reconheceu a vitória do seu adversário, alegando que o Tribunal Superior Eleitoral nunca esclareceu supostas anomalias no sistema de digitalização de votos na Cidade da Guatemala.

