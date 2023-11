"É meu objetivo e nosso objetivo assegurar que esta pausa continue para além de amanhã, para que possamos ver mais reféns libertados e mais ajuda humanitária entregue" à Faixa de Gaza, disse o Presidente dos EUA durante um discurso no estado de Massachusetts, em que anunciou a libertação pelo Hamas de uma criança norte-americana de quatro anos, de nome Abigail.

"Ela está livre e está em Israel", anunciou Joe Biden.

A criança foi tomada como refém em 07 de outubro pelo Hamas durante o ataque a Israel que desencadeou o conflito. De acordo com o conselheiro da Casa Branca Jake Sullivan, a menina "viu os seus pais serem mortos à sua frente".

"Ela sofreu um trauma terrível", lamentou hoje o presidente norte-americano.

De acordo com as autoridades israelitas, o ataque do Hamas matou 1.200 pessoas, na sua maioria civis.

De acordo com a mesma fonte, cerca de 240 pessoas foram raptadas durante o ataque e levadas para a Faixa de Gaza.

Em represália, Israel declarou uma guerra para "aniquilar" o Hamas e bombardeou incessantemente a Faixa de Gaza. De acordo com os últimos dados do governo do Hamas, 15.000 pessoas foram mortas naquele enclave, incluindo 6.150 crianças e jovens com menos de 18 anos.

Israel e o Hamas acordaram sob mediação do Qatar uma trégua renovável de quatro dias nos combates e a libertação de reféns em troca de prisioneiros palestinianos.

