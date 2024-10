Biden fez estas declarações à comunicação social no jardim sul da Casa Branca, antes de embarcar no helicóptero Marine One para se deslocar aos Estados da Florida e da Geórgia, para ver os danos causados pela passagem do furacão Helene.

Antes de entrar no helicóptero, um jornalista perguntou-lhe se apoiará que Israel ataque instalações petrolíferas no Irão, ao que Biden respondeu: "Estamos a discutir isso".

ANC //APN

Lusa/Fim