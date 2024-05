Joe Biden e Donald Trump surgiram como vencedores claros pouco depois de encerrarem as urnas nos três estados, onde também foram decididas outras corridas que podem moldar o próximo Congresso em Washington.

Em Maryland, Angela Alsobrooks venceu as primárias democratas para um lugar no Senado, derrotando o congressista e empresário David Trone e, se ganhar em novembro ao outro vencedor da noite, o republicano Larry Hogan, Alsobrooks será a primeira senadora negra do estado.

O ex-governador Hogan, crítico do ex-Presidente Donald Trump (2017-2021), ganhou a nomeação dos republicanos para um lugar no Senado e é uma das apostas para arrancar o controlo da câmara alta aos democratas na próxima legislatura.

A outra aposta é o atual governador da Virgínia Ocidental, Jim Justice, que na noite de terça-feira conquistou a nomeação republicana para concorrer ao lugar que vai ser deixado vago no final do ano pelo senador democrata Joe Manchin.

Justice, um milionário e ex-democrata, anunciou a mudança de partido durante um comício de Trump, em 2017, e venceu agora de forma clara outros seis aspirantes.

Ainda na Virgínia Ocidental, a congressista Carol Miller venceu a nomeação republicana para o 1.º distrito congressional e derrotou o antigo legislador estadual Derrick Evans, que cumpriu três meses de prisão depois de ter participado no assalto de 06 de janeiro de 2021 ao Capitólio.

O ex-policia do Capitólio Harry Dunn, que ganhou notoriedade como um dos agentes a repelir o ataque de janeiro, perdeu para a senadora estadual Sarah Elfreth nas primárias democratas para o 3.º distrito congressional de Maryland, numa corrida que atraiu mais de 20 adversários.

Já no Nebrasca, o congressista Don Bacon venceu a nomeação do partido republicano para o 2.º distrito congressional e, na corrida para a reeleição, vai enfrentar em novembro o democrata Tony Vargas, que derrotou, por apenas três pontos percentuais, em 2022.

