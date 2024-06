O levantamento aponta que 49,7 milhões de pessoas ligaram as suas televisões para assistir ao debate, um baixo número de audiências que não se via num primeiro frente-a-frente presidencial desde o primeiro entre o democrata Al Gore e o republicano (e mais tarde presidente) George W. Bush em 2000, segundo dados recolhidos pelo 'think tank' Pew Research Center.

O debate provocou um sobressalto político entre os democratas devido ao mau desempenho de Biden, com muitos analistas tradicionalmente alinhados com este partido a apelarem à sua substituição como candidato nas eleições de 05 de novembro.

Esta não é a primeira vez que Biden e Trump se enfrentam num debate televisivo: o primeiro do ciclo eleitoral de 2020, quando o republicano perdeu a Casa Branca, atraiu mais de 73 milhões de norte-americanos.

No entanto, o debate de setembro de 2016 entre Hillary Clinton e Trump durante as eleições de 2016 foi o mais visto na história do país, com mais de 84 milhões de telespetadores.

Trump irrompeu na cena política nacional há sete anos, depois de derrotar Hillary Clinton, ex-secretária de Estado e representante da elite política democrata.

