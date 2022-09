A popularidade de Biden cresceu nas últimas semanas, em parte devido aos sucessos legislativos do atual Presidente democrata, e uma sondagem divulgada hoje pelo jornal The Wall Street Journal revela que 50% dos eleitores tencionam votar nele nas próximas presidenciais.

A mesma sondagem indica que 44% votariam em Trump se a eleição ocorresse agora, com o ex-Presidente republicano a perder um ponto em relação a estudos anteriores, enquanto Biden sobe cinco pontos.

No que diz respeito às questões que podem marcar a intenção de voto nos próximos meses, 34% dos entrevistados reconhecem que a decisão do Supremo Tribunal contra o direito ao aborto pode mobilizar os norte-americanos para as eleições intercalares de novembro.

Na lista de questões que mais preocupa os eleitores está a subida dos preços, a imigração, o uso de armas e a busca feita pelo FBI à casa de Trump na Florida, para procurar documentos confidenciais na posse do ex-Presidente.

Trump tem dito, em várias ocasiões, que admite concorrer a um novo mandato presidencial, pelo Partido Republicano, nas eleições de 2024, embora ainda não tenha assumido oficialmente qualquer decisão, tal como Biden, que nem sequer se tem pronunciado sobre uma possível recandidatura.

RJP // PDF

Lusa/Fim