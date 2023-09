A criação deste Conselho foi um compromisso anunciado pela vice-Presidente norte-americana, Kamala Harris, durante a Cimeira de Líderes EUA-África de 2022, com o objetivo de melhorar o diálogo entre as autoridades dos Estados Unidos e a diáspora africana.

"A Diáspora Africana nos EUA, uma comunidade rica e diversificada de afro-americanos e imigrantes africanos, é fundamental para a nossa parceria do século XXI com África. Esta comunidade, que inclui descendentes de americanos negros escravizados, há muito que defende a prosperidade do continente africano e do seu povo, e fortaleceu a relação única entre os Estados Unidos e África", disse a Casa Branca em comunicado.

Este Conselho Consultivo é composto por 12 membros nomeados pelo Secretário de Estado e visa representar a diversidade da diáspora africana, desde comunidades afro-americanas nos Estados Unidos até comunidades de imigrantes africanos em todo o continente e nas Caraíbas.

"Os membros do Conselho incluem indivíduos que se destacaram no Governo, no desporto, nas indústrias criativas, nos negócios, na academia, no serviço social e em atividades baseadas na fé", explica o comunicado.

O intuito é que esses membros forneçam uma "orientação inestimável para reforçar os laços culturais, sociais, políticos e económicos entre os EUA e África, e promovam o comércio, o investimento e o intercâmbio educacional entre os Estados Unidos e África".

O Conselho será presidido por Silvester Beaman, 139.º bispo eleito e consagrado na Igreja Metodista Episcopal Africana, cuja "vasta experiência e as raízes profundas em África" permitir-lhe-ão liderar o Conselho "para atingir o seu pleno potencial", aponta o executivo norte-americano.

Beaman é atualmente o Prelado presidente do 15.º Distrito Episcopal a servir na África do Sul, Namíbia e Angola. Antes da sua elevação ao episcopado em julho de 2021, o bispo Beaman serviu como pastor da Igreja Bethel AME, em Wilmington, no estado norte-americano de Delaware, por 28 anos, segundo dados oficiais.

Além de Beaman, os membros do Conselho para o mandato 2023-2025 são Mimi E. Alemayehou, Rosalind Brewer, Viola Davis, Helene D. Gayle, Patrick Hubert Gaspard, C.D. Glin, Osagie Imasogie, Almaz Negash, Chinenye Joy Ogwumike, Ham K. Serunjogi e Kevin Young.

