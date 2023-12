"Acabei de assinar um apoio de 200 milhões de dólares [cerca de 185 milhões de euros] do Departamento de Defesa para a Ucrânia", disse Biden aos jornalistas no início da reunião na Sala Oval com o presidente ucraniano.

A propósito do conflito com a Rússia, Biden transmitiu a Zelenski que não quer que os ucranianos se rendam e avisou que o Presidente russo, Vladimir Putin, quer atacar novamente as centrais elétricas ucranianas, para agravar a situação durante o inverno.

Zelenski encontrou-se com Biden em Washington pela terceira vez desde o início da guerra e numa altura delicada, porque a oposição republicana está a bloquear o Congresso dos EUA de aprovar novos financiamentos para a Ucrânia.

Os 200 milhões de dólares hoje anunciados fazem parte de um pacote que está prestes a esgotar-se e Biden pediu ao Congresso, até agora sem sucesso, que aprove um novo fundo de de 106 milhões de dólares que inclua 61 milhões de dólares para a Ucrânia e 15 milhões de dólares para Israel.

Biden enviou, por isso, uma mensagem aos republicanos no Congresso para que aprovem o novo orçamento para a Ucrânia antes de partirem para as férias e acrescentou que, se não o fizerem, estarão a dar a Putin "o melhor dos presentes de Natal".

AYR // RBF

Lusa/ Fim.