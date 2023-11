"Unimo-nos a nações de todo o mundo no reconhecimento da resiliência das sobreviventes e na defesa da construção de um futuro onde as mulheres e as meninas possam viver livres da violência, do medo e do abuso", escreveu Joe Biden num comunicado divulgado por ocasião do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres.

Biden destacou algumas das conquistas do seu Governo nesta área, como o Plano Nacional para Acabar com a Violência de Género, lançado em maio passado e que promove a prevenção de abusos e proporciona às vítimas recursos, como o acesso a cuidados de saúde física e mental e segurança económica.

O Presidente norte americano descreveu a violência que mulheres e raparigas em todo o mundo continuam a sofrer como um "abuso abominável dos direitos humanos".

No dia em que foram organizadas um pouco por todo o mundo diversas campanhas e manifestações contra a violência que as mulheres continuam a sofrer, Biden reconheceu que, "apesar de todos os progressos", este tipo de fenómeno "continua a causar muita dor e injustiça a demasiadas pessoas".

O Presidente denunciou também que, especialmente em zonas de conflito, inúmeras mulheres e meninas sofrem às mãos de "perpetradores que cometem violência de género e usam a violação como arma de guerra".

