A companhia referiu que está a ser mobilizada "uma aeronave para Cabo Verde", enquanto os seus aviões estão em manutenção, acrescentando que "a operação da TICV [Transportes Interilhas de Cabo Verde, designação oficial] será regularizada com brevidade", sem indicar datas.

O avião é oriundo da África do Sul e terá capacidade para 50 passageiros.

A suspensão dos voos da concessionária do serviço interilhas surge após vários meses de constrangimentos, com cancelamentos e atrasos, por falta de aviões.

No final de fevereiro, face aos problemas e às queixas da população, a companhia estatal Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV), dedicada aos voos internacionais, alugou aviões à Air Senegal e começou a operar entre as ilhas.

O ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, reconheceu, na altura, os "solavancos" que têm acontecido nos transportes [aéreos] interilhas, o que justificou com a "crescente" procura turística, mas também com a "fraca capacidade" da Bestfly.

"Notamos que há esse desencontro entre a oferta e a procura, por isso, o Governo já deu luz verde a uma proposta de reforço da oferta dos voos interilhas apresentada pela TACV, para permitir uma maior disponibilidade para todas as ilhas e facilitar a conectividade", sustentou o governante.

LFO/ROZS // MLL

Lusa/Fim