Os concertos estão marcados para 25 de setembro no Teatro Tivoli, em Lisboa, e 02 de outubro na Casa da Música, no Porto, de acordo com o agenciamento da dupla, num comunicado hoje divulgado.

Nos espetáculos "An evening with Everywhen", cujo título remete para o nome do álbum mais recente da banda, "Everywhen", editado em janeiro, Catarina Salinas e Ed Rocha Gonçalves contam com convidados "muito especiais".

The Legendary Tigerman e Moullinex acompanham a dupla nos dois espetáculos, já Marisa Liz junta-se à dupla em Lisboa e Wolf Manhattan no Porto.

Em "An evening in Everywhen", as canções do álbum -- que tinham "a intenção de provocar no ouvinte uma experiência sensorial, apelando à suspensão do tempo" -- terão em "um aprofundamento único, com incursões na eletrónica, na música de dança, no rock'n'roll, no blues ou na pop mainstream, tal o ecletismo dos convidados destas duas noites".

"E se nas colaborações anunciadas existirão inevitavelmente visitas ao passado - afinal, a primeira colaboração com Moullinex em 'In the shade' celebra em 2024 uma década -, a atualidade da parceria com The Legendary Tigerman em 'New Love' é ainda fresca, e a presença de Marisa Liz e de Wolf Manhattan prenunciam objetos sonoros novos mesmo que alicerçados em releituras de êxitos menos recentes", lê-se no comunicado.

O novo espetáculo "aprofunda a experiência musical e visual" concebida por Catarina Salinas e Ed Rocha Gonçalves, "abrindo a possibilidade de ter uma perspetiva do passado e do futuro simultaneamente, como se fosse um espelho".

O alinhamento de "An evening in Everywhen" será feito de temas mais recentes, mas também outros que "habitam o imaginário coletivo e são a marca inconfundível dos Best Youth".

