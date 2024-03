De acordo com a diplomacia de Berlim, um dos oficiais das Forças Armadas da Alemanha participou numa reunião por meios remotos através de uma "ligação não autorizada".

Em conferência de imprensa, Pistorius disse que o sistema de comunicação da Bundeswehr (Forças Armadas da Alemanha) é fiável e acrescentou que a confiança dos aliados na Alemanha "permanece intacta".

Uma gravação áudio da uma reunião entre oficiais alemães de alta patente foi publicada nas redes sociais da Rússia na passada sexta-feira.

No sábado, Berlim confirmou que a gravação era autêntica e que tinha sido intercetada.

No registo sonoro, os participantes discutem a possibilidade de fornecer a Kiev mísseis de longo alcance Taurus de fabrico alemão.

Na segunda-feira, o Kremlin reiterou a acusação de "envolvimento direto do Ocidente" na Ucrânia, na sequência da divulgação das trocas de mensagens entre oficiais alemães sobre o fornecimento de armas à Ucrânia.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov afirmou que as informações trocadas nas redes sociais, incluindo uma gravação, mostram "mais uma vez o envolvimento direto do Ocidente no conflito".

"A gravação (registo sonoro) mostra que, no seio do Bundeswehr, existem discussões pormenorizadas e concretas sobre planos a levar a cabo contra o território russo", acrescentou Peskov.

A agência France-Presse escreveu na segunda-feira que "a conversa é altamente embaraçosa" para a Alemanha, uma vez que Berlim - oficialmente - recusa-se a entregar mísseis Taurus a Kiev, alegando o risco de agravamento do conflito.

PSP // APN

Lusa/fim