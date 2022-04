O grupo de trabalho 'Freeze and Seize' (congela e apreende) dá conta do congelamento de bens no valor de 29,5 mil milhões de euros, incluindo bens como barcos, helicópteros, imóveis e obras de arte, avaliados em quase 6,7 mil milhões de euros.

Além disso, segundo o comunicado, cerca de 196 mil milhões de euros de transações foram também bloqueados.

Estas informações foram partilhadas, até agora, por mais de metade dos Estados-membros.

O 'Freeze and Seize' tem como objetivo "explorar as ligações entre os bens pertencentes a pessoas incluídas nas listas de sanções da UE e as atividades criminosas".

O grupo de trabalho, criado em março pela Comissão Europeia, reúne-se hoje com representantes dos EUA e da Ucrânia para discutir a cooperação internacional em matéria de aplicação de sanções.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.611 civis, incluindo 131 crianças, e feriu 2.227, entre os quais 191 menores, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A guerra já causou um número indeterminado de baixas militares e a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, das quais 4,3 milhões para os países vizinhos.

Esta é a pior crise de refugiados na Europa desde a II Guerra Mundial (1939-1945) e as Nações Unidas calculam que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

IG // MLS

Lusa/Fim