O avançado brasileiro Igor Paixão inaugurou o marcador, aos 12, e o mexicano Santiago Giménez, aos 34, ampliou a vantagem dos anfitriões, atuais campeões dos Países Baixos, enquanto o atacante croata Petar Musa, que começou o jogo do banco, fez o único tento dos lisboetas na 'banheira' de Roterdão, aos 85.

Igor Paixão deu vantagem aos neerlandeses ao aproveitar uma perda de bola de Aursnes, na saída da zona defensiva, levando a bola até à área e rematando fora do alcance do guarda-redes Vlachodimos.

Já Santiago Giménez beneficiou de uma boa jogada coletiva do Feyenoord, 'soltando-se' de Otamendi, para aparecer isolado frente ao guarda-redes 'encarnado' e assinar o segundo tento da partida.

Na parte final do encontro, Musa só teve de encostar, já na pequena área, após um cruzamento de Tomás Gouveia, recuperando uma bola que parecia perdida na linha final.

Neste último 'amigável' do Benfica da pré-temporada futebolística de 2023/24, o embate entre campeões portugueses e neerlandeses foi disputado ao ritmo de 'Champions' durante a primeira parte.

No segundo tempo, as várias substituições foram 'cortando' o ritmo do jogo, com o técnico 'encarnado' a mudar 'apenas' cinco peças ao intervalo, ao contrário do que tinha feito nos outros jogos de preparação até agora disputados, em que mexia em todo o 'xadrez'.

Depois de quatro vitórias seguidas nos primeiros quatro jogos da pré-temporada, frente ao Southampton (2-0), ao Basileia (3-1), ao Al Nassr (4-1), de Cristiano Ronaldo, e ao Celta de Vigo (2-0), o Benfica perdeu as duas últimas partidas, depois do desaire frente ao Burnley (2-0), em Lisboa.

O encontro de hoje ficou marcado pela homenagem do campeão neerlandês ao internacional turco Orkun Kökçü, antigo apitão do Feyenoord que foi contratado pelo Benfica, e que recebeu muitos aplausos dos adeptos neerlandeses, que também mostraram o seu apreço pelo norueguês Fredrik Aursnes, que, há um ano, tinha feito o mesmo percurso.

O Benfica estreia-se oficialmente em 2023/24 na Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao FC Porto, vencedor da Taça de Portugal, no dia 09 de agosto, em Aveiro.

Jogo no Estádio De Kuip, em Roterdão, Países Baixos.

Feyenoord - Benfica, 2-1.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Igor Paixão, 12 minutos.

2-0, Santiago Giménez, 34.

2-1, Petar Musa, 85

Equipas:

- Benfica: Vlachodimos, Bah (João Victor, 61), António Silva (Tomás Araújo, 75), Otamendi (Morato, 46), Jurásek (Ristic, 46), Aursnes, Kökçü (João Neves, 62), Di María (Florentino, 62), João Mário (David Neres, 46), Rafa (Tiago Gouveia, 75) e Gonçalo Ramos (Petar Musa, 75).

(Suplentes: Samuel Soares, Kokubo, João Victor, Tomás Araújo, Morato, Ritic, João Neves, Florentino, David Neres, Tiago Gouveia, Chiquinho, Petar Musa e Tengstedt).

Treinador: Roger Schmidt.

- Feyenoord: Bijlow, Pedersen (Beelen, 46), Geertruida (Kasanwirjo, 72), Hancko, Hartman (López, 72), Wieffer, Zerrouki (Van den Belt, 62), Stengs (Timber, 62), Jahanbakhsh, Paixão (Dilrosun, 72) e Giménez (Minteh, 46).

(Suplentes: Wellenreuther, Jansen, Timber, Dilrosun, López, Van den Belt, Minteh, Beelen, Hendriks, Milambo, Kasanwirjo, Sauer e Zechié).

Treinador: Arne Slot.

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Di María (30).

DN/JP // JP

Lusa/Fim