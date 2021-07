Segundo a agência de notícias France-Presse (AFP), que cita um porta-voz do Centro Nacional de Crise, Antoine Iseux, não foram registadas vítimas.

As tempestades terminaram cerca das 23:00 (hora local) e a situação foi declarada "estabilizada", segundo a mesma fonte.

As fortes chuvas atingiram 11 municípios no vale do rio Meuse ao início da noite, causando inundações.

Imagens impressionantes de ruas transformadas em torrentes circulavam nas redes sociais, recordando as cenas vividas dez dias antes na província de Liège.

O porta-voz do Centro Nacional de Crise disse que a situação "não era comparável" às inundações de 14 e 15 de julho, mas as trovoadas causaram ainda assim danos materiais, inundando caves e danificando estradas, casas e carros.

Em Namur, capital da região francófona da Valónia, um muro desmoronou-se numa estrada perto do casino, abaixo da cidadela, e várias casas foram evacuadas.

Trinta quilómetros a sul, na cidade de Dinant, as chuvas também provocaram inundações, particularmente na área da estação ferroviária, arrastando carros que bloquearam uma passagem de nível.

A Bélgica foi atingida por inundações sem precedentes nos dias 14 e 15 de julho, na sequência de fortes inundações causadas por vários dias de chuva torrencial.

As inundações afetaram principalmente a região de Liège, na Valónia, provocando 36 mortos.

Sete pessoas continuam desaparecidas, de acordo com o mais recente balanço do Centro Nacional de Crise, divulgado no sábado.

