O anúncio foi feito em Bruxelas durante uma conferência de imprensa conjunta com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Zelensky viajou de surpresa para a capital da Bélgica para participar nas reuniões de ministros da Defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), nomeadamente do Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia -- do qual Portugal faz parte --, e para discutir novas fases no apoio ao país invadido pela Rússia com a aproximação do inverno.

