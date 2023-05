Em comunicado, o Santander deu conta da assinatura com o Grupo BEI de "nova operação de securitização para apoiar o financiamento de novos investimentos em eficiência energética, na construção ou reabilitação de edifícios de consumo energético muito reduzido em Portugal", em que "o Grupo BEI fornece uma garantia ao Santander não financiada de 81 milhões de euros, que permitirá ao Santander financiar novos investimentos em eficiência energética por um valor igual ao dobro da garantia do Grupo BEI".

Segundo a mesma nota, os projetos de eficiência energética podem atingir um investimento até 25 milhões de euros, com um montante máximo de financiamento até 12,5 milhões de euros, e um prazo mínimo de dois anos.

O acordo foi assinado em Lisboa, pelo vice-presidente do Santander Portugal, Manuel Preto, pelo administrador Amílcar Lourenço, pelo vice-presidente do BEI, Ricardo Mourinho Félix, e pelo administrador do FEI, George Passaris, e tem como objetivo facilitar a concessão de novas hipotecas 'verdes' e sustentáveis para particulares e empresas (PMEs e MidCaps) que estão a investir na reabilitação de edifícios ou em novas construções com altos padrões de eficiência energética.

