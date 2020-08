"Os fundos irão assegurar que negócios pelo continente tenham capital para sustentar postos de trabalho e manter importações vitais", refere o BEI num comunicado hoje divulgado.

No documento, a instituição de financiamento da União Europeia adianta que "destina pelo menos um quarto do capital para a mitigação e adaptação às alterações climáticas, ajudando África a maximizar as oportunidades para uma recuperação 'verde'".